"Quelque chose ne tourne pas rond"

"Quelques photos de mon escapade du week-end pour célébrer mes fiançailles avec mon... nom de Dieu... fiancé. Je n'arrive toujours pas à y croire ! Je ne pouvais pas m'éloigner trop longtemps d'Instagram, alors je suis déjà de retour. Psst, je les ai prises à Palm Springs avec des extensions capillaires", a-t-elle écrit ce 21 septembre. Mais dans la section commentaires, c'est l'incompréhension totale : il y a peu Britney Spears affichait des mèches rouges sur ses cheveux blonds. De plus, ces clichés ressemblent étrangement à ceux déjà publiés en février dernier. "Où sont vos cheveux rouges ?", "vous aviez les cheveux plus courts !", "c'est encore plus glauque qu'avant", "quelque chose ne tourne pas rond", ont écrit certains internautes, minés par ces incohérences