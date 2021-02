Voilà une image qui devrait donner du baume au coeur à ses fans. Alors que, le documentaire réalisé par lea délié les langues au sujet de la pop star sous tutelle, un rare cliché a refait surface le 24 février. On y voit la chanteuse de 39 ans profiter d'un moment privilégié avec ses deux fils, Jayden et Sean.

À 14 et 15 ans, les deux ados issus de sa relation tumultueuse avec le chorégraphe Kevin Federline ont bien grandi. Le trio masqué en pleine nature fait aujourd'hui peu ou prou la même taille. Le cliché est rapidement devenu viral, suscitant les remarques enchantées des fans de la star. "Cela me procure tellement de joie, elle mérite le meilleur et j'espère que sa situation va changer pour le mieux", a notamment écrit un internaute.

Jamie Spears, son père et tuteur, a récemment réagi aux accusations de manipulation qui pèsent contre lui. "Je comprends que chaque histoire a besoin d'un méchant, mais les gens ont complètement tort ici", a-t-il fait savoir via Vivian Thoreen, son avocate.