"Rebelle et libre"

À quatre pattes, allongée ou se tenant la poitrine à la plage, la pop star récemment libérée de sa tutelle a encore divisé la Toile. Mais la liberté, c'est désormais le fil conducteur de l'existence de Britney. Et elle l'a fait savoir sans détour. "Okkk les gens, je montre mon corps en Polynésie française en tant que FEMME rebelle et libre. ET J'ÉCRIS EN LETTRES MAJUSCULES, CAR J'ESTIME QUE C'EST IMPORTANT ET JE NE VEUX PAS ÊTRE IGNORÉE", a-t-elle écrit à l'attention de ses nombreux fans. La nudité, ses 39 millions d'abonnés vont donc devoir s'y habituer.