L’idole des années 2000 reste dans la mémoire de toute une génération et a marqué à tout jamais la musique pop.

Parfois, on vient quand même à se demander comment Britney fait pour encore tenir debout. Comment elle fait pour résister aux innombrables critiques, controverses et condamnations qu’elle doit subir de la part des médias et du public. Britney a pris du poids, Britney s’habille mal, Britney ne va pas bien, Britney chante faux. Depuis plus de 20 ans, elle a vu sa vie privée imploser. Par jalousie, aigreur ou voyeurisme : beaucoup ont voulu voir la reine descendre de son trône. Si elle ne possède sans doute plus le même statut qu’à l’époque, son influence règne, elle, encore.

Si on a pu détester le personnage provocant façonné par son équipe marketing, maudire sa musique qui envahissait les ondes et les charts à la fin des années 1990, on regarde la star aujourd’hui avec plus de bienveillance et une part de tendresse. Pour toute une génération, elle reste l’incarnation d’une certaine nostalgie, des premiers émois d’adolescents et d’une figure qui a évolué à nos côtés. Ses problèmes de santé mentale et son manque de liberté (voir DH Mag du 01/08) lui confèrent une certaine compassion de la part du public et un rebond d’engouement autour de sa personne ces dernières semaines.

Une double perception

"Alors que parfois le public peut se retourner contre ces stars de la pop bubble-gum, en partie parce qu’elles représentent des goûts adolescents embarrassants, Britney a gardé son public et peut-être gagné quelques fans, car sa dépression et sa santé mentale instable ajoutent de la profondeur à une image autrefois superficielle et montrent à quoi cela ressemble d’être pris dans les rouages d’une industrie aussi vorace" soulève Moya L.Tuckett, professeure en histoire des médias à l’Université de New York (NYU). Selon la chercheuse, elle devient une figure à laquelle les gens peuvent s’identifier, face aux luttes et au conflit entre une image créée pour elle qui répond aux besoins d’une culture patriarcale et capitaliste et la vraie Britney.

"À bien des égards, elle est perçue comme un peu plus innocente que la plupart des autres stars dans sa position, beaucoup de ses fans veulent la protéger", soulève la chercheuse américaine. En comparaison à Madonna, Britney ne dégage pas une image de force mais plutôt de vulnérabilité, comme le montre d’ailleurs le clip de "Everytime" (2004) qui la dépeint comme une pop star fragile qui semble se noyer dans une baignoire d’hôtel.

Dans le même temps, les fans veulent qu’elle ne soit plus sous tutelle, qu’elle reprenne le contrôle de sa vie comme tout adulte de presque 40 ans et qu’elle doit être perçue comme une figure emblématique et significative de l’histoire de la musique pop. "C’est une curieuse dichotomie : elle a toujours existé de manière étrange en tant qu’artiste intermédiaire qui présente un sous-texte très adulte tout en observant des éléments superficiels et adolescents. Et ce personnage ne semble pas évoluer, même en vieillissant", indique Chuck Klosterman, critique américain et auteur de l’ouvrage Bending Spoons with Britney Spears, écrit après sa rencontre avec la chanteuse.