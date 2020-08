De quoi lui faire oublier (un peu) cette mise sous tutelle qui lui pèse tant. Alors qu'elle ambitionnait de couper le cordon avec son père qui gère sa vie de A à Z, Britney Spears vient d'apprendre que cette période de sa vie durerait encore jusqu'à février 2021. La chanteuse cherche naturellement à s'évader. Et c'est la lithothérapie qui l'y aide depuis le confinement.

"Ok, vous allez vous dire que je suis bizarre, mais j’adore vraiment les cristaux et les pierres ! Pendant la pandémie, j’ai eu plus de temps pour moi, alors j’ai commencé ma collection de cristaux et j’en ai maintenant 33 !", a-t-elle confié sur Instagram. Parfois qualifiée de "pseudoscience", cette pratique consiste à se servir de l'énergie des pierres à des fins psychiques et/ou physiques. "Elles sont fascinantes, je prie et je médite avec tous les jours ! Je n’ai pas de prière spécifique parce qu’elle est différente à chaque fois en fonction de ce que je vis. Par exemple, hier, j’ai prié pour avoir plus de confiance et d’élégance… J’ai demandé à mon guide spirituel de me guider… Généralement, je brûle aussi de l’encens pour nettoyer l’énergie !", a-t-elle poursuivi avant d'adresser un conseil à tous ses fans : "mettez des satanées pierres chez vous !"