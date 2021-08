Dans l’art de la communication, Britney Spears n’a plus rien à apprendre de qui que ce soit. Sur Instagram, elle dévoile des clichés dénudés avant d’expliquer pourquoi, pour le plus grand bonheur de ses fans.” Je veux que vous compreniez mes pensées en exposant ma peau”, écrit-elle dans une très longue légende. “Je ne veux pas qu’on voie la grosse fossette sur mes fesses mais j’ai l’impression que monter sur scène m’a rendu trop consciente de mon corps et ce n’est pas attirant… De toute façon je parie que vous vous demandez pourquoi j’exposerais mon corps maintenant. Eh bien je suis venue au monde nue et j’ai honnêtement l’impression que le poids du monde a été sur mes épaules et cela m’a fait me voir de cette façon. Je voulais me voir d’une manière plus légère. […] Je ne vais pas faire de photos topless tout le reste de ma vie car cela deviendrait ennuyeux, mais cela aide vraiment quand on a besoin d’être mise en lumière.”Objectif largement atteint.

Et ce n’est pas fini puisqu’elle promet “d’autres photos de mon corps.” De quoi faire exploser son nombre d’abonnés dans les prochains jours.