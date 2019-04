La chanteuse avait été admise en hôpital psychiatrique début avril. Elle dit se porter mieux.





Britney Spears a été internée en hôpital psychiatrique pour soigner une détresse émotionnelle, suite à des soucis de santé de son père. Elle est très proche de lui, au point que celui-ci l'avait prise sous tutelle après son burn-out de 2007.

"Ma famille a connu beaucoup de stress"

Tout juste sortie de l'hôpital, elle a donné de ses nouvelles via Instagram. "Tout va bien", assure-t-elle. "Ma famille a connu beaucoup de stress, et j'avais besoin de temps pour m'en occuper. Mais je serai de retour très bientôt." La courte vidéo, postée ce 23 avril, a déjà été vue plus de 5 millions de fois.

Elle évoque également les rumeurs entourant son internement. Des fans ont lancé un hashtag, #FreeBritney, pour demander sa libération, estimant qu'elle aurait été internée contre son gré. La chanteuse accuse son ancien manager, Sam Lufti, d'avoir diffusé de fausses nouvelles. En conclusion, elle demande simplement qu'on "la laisse tranquille".