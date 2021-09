Ce mardi, le compte Instagram de Britney Spears s'est retrouvé complètement vide. Cette "page blanche" n'a pas manqué d'inquiéter ses fans. D'autant plus mystérieux que la veille elle avait partagé sur ce réseau ce message :

Pour rassurer ses fans, la star a fini par expliquer son choix sur Twitter. “Ne vous inquiétez pas les gens. Je prends juste une pause des réseaux sociaux pour célébrer mes fiançailles. Je reviens vite”,a-t-il tweeté.

En effet, ce lundi elle annonçait dans une vidéo ses fiancailles avec Sam Asghari dans lequelle ils montrent la bague. "Je ne peux pas le croire", s'était alors exclamée la chanteuse américaine.

La chanteuse américaine a déjà été mariée deux fois, en 2004 et pour trois jours seulement avec Jason Alexander, et puis l'année suivante avec Kevin Federline, père de ses deux garçons, Sean Preston et Jayden James.