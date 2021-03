À l'occasion des 27 ans de Sam Asghari, son compagnon de 2016, la chanteuse qui a fait l'objet d'un récent documentaire du New York Times s'est adonnée à un drôle de challenge. Inspirée par un défi qui fait le tour de la plateforme TikTok, la pop star s'est amusée sur l'un de ses tubes : "Toxic", sorti en 2003. Sur la vidéo, partagée sur son compte Instagram, Britney Spears effectue quelques pas de danse en peignoir avant de venir frotter son nez sur la vitre de la douche. "Joyeux anniversaire à l'homme qui me fait toujours rire. Qui l'a fait le mieux ?", a-t-elle écrit sur le réseau social où la séquence a été vue plus d'un million de fois. Un moment joyeux qui fera un peu oublier la mise sous tutelle qui oppose l'artiste de 39 ans à son père Jamie au tribunal.