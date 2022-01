"Je sais pourquoi tu as pleuré"

Ce 12 janvier, la pop star de 40 ans s'est mise en scène sur Instagram sur "La femme de mon ami", une chanson aux accents bossa d'Enrico Macias sortie en 1964. "Je sais pourquoi tu as pleuré, et tristement m'as regardé", entend-on dans l'extrait cryptique choisi par l'Américaine.

Jamie Lynn Spears donne sa version des faits dans The Things I Should Have Said, une nouvelle biographe teintée de regrets.