Boyfriend idéal pour certains, manipulateur intéressé pour d'autres... Sam Asghari est régulièrement pris en grippe par les partisans du mouvement #FreeBritney. Alors que le nom de la pop star est sur toutes les lèvres depuis la diffusion de Framing Britney Spears, le documentaire réalisé par le New York Times, le mannequin a tenu à afficher tout son soutien à sa petite amie.

"Un avenir normal ensemble"

"J’ai toujours voulu le meilleur pour ma moitié, et je continuerai à la soutenir dans la poursuite de ses rêves et la création de l’avenir qu’elle veut et mérite", a-t-il affirmé dans les colonnes de People. Celui qui est notamment accusé de contrôler les réseaux sociaux de Britney Spears - ses publications sur Instagram provoquent régulièrement le malaise - a adressé un message aux fans inquiets. "Je suis reconnaissant pour tout l’amour et le soutien qu’elle reçoit de ses fans à travers le monde, et je me réjouis d’un avenir normal ensemble", a-t-il assuré alors que la mise sous tutelle de la chanteuse américaine de 38 ans est toujours en cours.

Une sortie qui n'a pas manqué de diviser sur Twitter. "Il croit qu'on ne sait pas qu'il est l'un de ses manipulateurs ?", "je n'y crois pas une seconde", "il travaille pour son père et est un rouage de l'application de la mise sous tutelle", ont notamment écrit ses plus virulents détracteurs. Pour d'autres, son amour est "sincère" et il traite la star "avec le plus grand respect".