Alors que sa mise sous tutelle et ses vidéos surréalistes ont le don de provoquer le malaise chaque semaine, Britney Spears a tenté d'apaiser les craintes de ses fans. La pop star de 38 ans, au fait du mouvement viral #FreeBritney et des rumeurs à son sujet, a publié une vidéo sur Instagram pour faire le point.

"Bonjour, je sais qu’il y a eu récemment beaucoup de commentaires et un tas de gens qui ont dit des choses sur moi ,mais je voulais juste vous faire savoir que je vais bien, je n’ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Je vous envoie des prières, des pensées et évidemment beaucoup d’amour", a assuré l'interprète de "I'm a Slave 4 U" à ses 26 millions de followers. Les yeux noircis avec du kôhl et placée dans l'incontournable fond blanc impersonnel qui accueille la plupart de ses capsules vidéo, la chanteuse peine à convaincre. C'est en tout cas l'avis de nombreux fans.

"C'est juste moi ou elle a l'air de plus en plus abattue chaque jour", "tu n'as pas l'air d'être la plus heureuse", "si tu as besoin de dire convaincre les gens que tu es heureuse et que tu ressembles à ça, c'est que tu ne vas pas bien", peut-on notamment lire dans la section commentaires du réseau social. Peu après, Britney Spears a certainement voulu joindre le geste à la parole en publiant une vidéo d'elle en train de danser dans son salon. Là encore, le malaise était palpable...