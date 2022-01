Ce 6 janvier, l’interprète de "Toxic" a publié des images d’elle complètement nue sur Instagram (avec juste des chaussettes hautes). Ses parties intimes étant cachées uniquement par des émojis en coeur ou fleurs. Britney Spears n'en est pas à son coup d'essai en ce qui concerne le partage des photos très intimes. Mais ces clichés-ci ont un goût de liberté quelque peu différent depuis qu'elle n'est plus sous la tutelle de son père. "L’énergie d’une femme libre n’a jamais été aussi agréable", écrit-elle en légende de sa publication.

"J’ai des seins sur ces photos parce que je mange beaucoup"

En août 2021, la chanteuse avait aussi partagé des photos d’elle topless pour dissiper certaines rumeurs de grossesse. “Non les gars, je n’ai pas eu une augmentation mammaire et je ne suis pas non plus enceinte”, avait-elle écrit. “J’ai des seins sur ces photos parce que je mange beaucoup.”

Britney Spears avait aussi expliqué pourquoi elle publiait des photos dénudées d'elle sur les réseaux sociaux. “J’ai envie de me voir plus légère, nue, comme quand je suis née. Et quand je regarde ce shooting, c’est dingue comme je me vois, psychologiquement, dans ma forme la plus pure. La douleur, les larmes, les fardeaux ne représentent pas qui je suis. Je suis une femme belle et sensible qui a besoin de se regarder ainsi”.