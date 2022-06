La pop star de 40 ans aurait tout simplement blacklisté l'ensemble de sa famille à l'exception de son frère aîné Bryan. Si son père et ancien tuteur est évidemment persona non grata, sa soeur Jamie et sa mère Lynne aussi. La chanteuse a régulièrement taclé la lâcheté des deux femmes sur les réseaux sociaux depuis sa "libération". Pour l'heure, on ne sait pas qui l'amènera jusqu'à l'autel, mais il se pourrait que ses deux ados, Sean Preston et Jayden, s'en chargent. Pour la robe de mariée, il se murmure qu'elle pourrait être signée Versace. 100 invités triés sur le volet seraient attendus.



Britney Spears et Sam Asghari sont fiancés depuis le mois de septembre.