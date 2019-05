Comme le célèbre tapis rouge, Chopard est une figure indissociable du Festival de Cannes. C'est à cette maison de joaillerie et d'horlogie que l'on doit la tout aussi célèbre Palme d'or. Ce 21 mai, Caroline et Karl-Friedrich Scheufele, les co-présidents, ont convié dandys et gentlemen pour leur soirée rooftop chic et casual sur la Croisette. Brooklyn Beckham avait troqué son smoking pour sa dégaine de Peaky Blinders qui ne le quitte plus. Sa petite amie Hana Cross était bien sur à ses côtés. Chloë Sevigny, à l'affiche de The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, était là, au même titre que le mannequin Adriana Lima et le dandy british Colin Firth. Gilles Lellouche, tout de noir vêtu, a fait une apparition à la Gentlemen's Evening Party tout comme le pilote belge Jacky Ickx, Oliver Cheshire, Pixie Lott ou encore Karolina Kurkova.