"Tellement reconnaissante" "Joyeux anniversaire Bruce, tellement reconnaissante pour notre famille recomposée", lui a écrit l'actrice le lendemain de son anniversaire. Sur la photo, les deux icônes hollywoodiennes affichent un large sourire et leur complicité en marge d'un repas à base de morilles. Si Demi Moore est de nouveau célibataire, Bruce Willis a quant à lui refait sa vie avec le mannequin Emma Heming, 43 ans. Cette fois, c'est pour les 67 ans de l'acteur américain que les parents de Rumer, Scout et Tallulah se sont revus., lui a écrit l'actrice le lendemain de son anniversaire. Sur la photo, les deux icônes hollywoodiennes affichent un large sourire et leur complicité en marge d'un repas à base de morilles. Si Demi Moore est de nouveau célibataire, Bruce Willis a quant à lui refait sa vie avec le mannequin Emma Heming, 43 ans.

Suivez l'exemple. Celles et ceux qui se demandent comment faire fonctionner une famille recomposée ont tout intérêt à imiter Demi Moore et Bruce Willis. Les deux ex, en couple entre 1987 et 1998, ont pour habitude de se réunir dans la joie et la bonne humeur.