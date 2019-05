Enfant, il se rêvait aventurier, façon Haroun Tazieff ou Jean-Jacques Cousteau. Il connaissait par cœur toutes les espèces qui grouillent dans les champs et les bois et prenait sa carte du WWF à 12 ans à peine. Ses études ? Du sport et des sciences, histoire de mettre tous les atouts de son côté. Mais la vie, parfois, réserve des surprises et fait dérailler les destins.