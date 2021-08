Le bus (pas si) magique

En un claquement de doigt, le rappeur Travis Scott a rendu cela possible. "Stormi n'a pas arrêté de parler de monter dans un grand bus jaune. Papa lui a fait la surprise", a écrit la star de télé-réalité devenue businesswoman à la tête d'un empire sur Instagram. Photos à l'appui. On y voit l'imposant véhicule garé dans la vaste propriété du couple, comme si de rien n'était. Si la publication a rendu plus d'un internaute hilare, elle a également suscité des réactions plus mitigées. "Mine de rien, c'est assez triste. Il semblerait qu'elle veut juste faire ce que les enfants normaux font", peut-on lire sur Twitter. "C'est trop triste. L'intérêt de ce bus est aussi de socialiser avec les autres enfants ! Stormi souhaitait certainement vivre cette expérience, pas un bus tout vide", lit-on encore.