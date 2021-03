C'est un cliché a priori anodin qui a fait le tour de TikTok. On y voit Madonna nonchalamment assise sur un lit, vêtue d'un t-shirt du groupe post-rock Joy Division et d'une jupe pied-de-poule. Le hic ? Cette photo partagée par la chanteuse il y a six ans pour faire la promotion de son albumest un montage éhonté.

"Mais pourquoi avez-vous fait ça ?"

"Quand Madonna publie une photo d'elle sur Instagram pour faire la promo d'un album, mais qu'il s'agit en fait de ton corps (je ne plaisante pas)", a fait savoir la jeune femme de 28 ans dont la silhouette a été photoshopée. La publication est devenue virale et a provoqué le malaise chez les internautes.

"C'est tellement bizarre et gênant", "mais pourquoi avez-vous fait ça ?", "choqué", "épouvantablement mauvais", peut-on lire dans la section commentaires de l'image, publiée par la chanteuse américaine de 62 ans le 1er mai 2015 et toujours en ligne. L'intéressée, qui s'appelle Amelia M. Goldie, a préféré prendre tout ça à la légère. "J'ai essayé de contacter son équipe sur Instagram à deux reprises, mais sans réponse... Je veux en rire et dire que je suis flatté, mais j'aurais aimé être créditée !", a-t-elle fait savoir à BuzzFeed.