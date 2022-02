"Pourquoi a-t-elle fait ce choix ?"

On le sait, la Belge voue une passion pour la maison Natan et les créations sublimes d'Édouard Vermeulen. Le hic ? C'est aussi le cas de la reine des Pays-Bas et cela a sauté aux yeux durant cette tournée au Moyen-Orient. "Je ne comprends pas pourquoi elle a choisi deux fois une copie exacte de la tenue de la reine Máxima”, a déploré l'auteure de D'Elisabeth à Delphine, princesses de Belgique dans un entretien avec Het Laatste Nieuws. "On aurait presque dit des sœurs jumelles. (...) Comment expliquer que Mathilde ait choisi une tenue presque identique à deux reprises et au même endroit, même pas quatre mois plus tard ?", a-t-elle ajouté dans des propos traduits par 7sur7. Maxima et le roi Willem-Alexander s'étaient en effet rendus à l'Exposition universelle en novembre 2021. "Pourquoi Mathilde a-t-elle fait ce choix ? J’aurais fait exactement l’inverse. Si Máxima avait déjà porté cette robe ici, je ne l’aurais pas copiée. Elle pouvait par exemple porter ces tenues dans un autre endroit. C’est bizarre", a tranché Joëlle Vanden Houden.

Mathilde et Philippe sont désormais en Belgique. Prévu pour le samedi 5 février, leur retour avait été retardé d'un jour suite à l'accident d'un des membres de l'équipage de l'avion gouvernemental.