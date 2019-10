Cristiano Ronaldo a débuté sa carrière footballistique il y a déjà 17 ans. A 34 ans, le Portugais a encore de beaux jours devant lui. Ce n'est pas la Juventus qui dira le contraire. Pourtant, il sait d'ores et déjà ce qu'il fera une fois qu'il aura raccroché les crampons. "Ces cinq dernières années, je commence à apprécier ce processus qui me permet de me voir en dehors du football, alors qui sait ce qui se passera dans un ou deux ans?", se confie-t-il dans une interview exclusive accordée à Sportbible.

Tout au long de sa carrière à succès, Cristiano Ronaldo est devenu l'égérie de nombreuses marques. Aujourd'hui, il est à l'heure actuelle l'athlète et l'homme le plus populaire sur Instagram. Il a profité de cette notoriété pour lancer sa propre marque de sous-vêtements et de chaussures, une ligne de parfum, des restaurants, des gymnases et même des hôtels.

Le monde de business lui plait beaucoup. C'est pourquoi, CR7 veut devenir PDG de sa propre marque. "C'est ce qui me motive", confie-t-il.

Le quintuple Ballon d'or se plait à comparer le monde des affaires à celui du ballon rond: "Il faut avoir confiance en soi. Dans le football, j'ai plus de contrôle. Je sais ce que je peux faire. En affaires, c'est plus difficile, tu dépends d'autres personnes, mais j'ai une bonne équipe. Ce sera un défi."

Bien entendu, Ronaldo ne manque pas de motivation et d'ambition. "Cela a pris de nombreuses années de travail acharné, de dévouement et de passion pour atteindre ce que j'ai dans le football", observe-t-il. "En dehors du football, je ne suis pas encore là, mais je suis compétitif et je n'aime pas être numéro deux ou troisième. Je veux toujours être numéro un. Je le ferai à 100%", explique-t-il à Sportbible.