"Je dois être de la vieille école"



"On me demande souvent quelle est ma robe de tapis rouge préférée. Cette Versace occupe la première place. On ne me demande pas souvent quelle est ma citation parentale préférée, mais je la posterai quand même", a-t-elle écrit sur Instagram selon des propos traduits par ELLE France. La citation en question est la suivante : "la fessée fait au développement de l'enfant ce que battre sa femme fait à un mariage". Un avis tranché qui a divisé ses fans sur le réseau social.

"Je dois être de la vieille école, car maintenant que je suis plus âgée je réalise que ces fessées m'ont fait le plus grand bien. Comme mon père me le disait : 'ça te mettra sur le droit chemin'", peut-on notamment lire dans la section commentaires. Mais l'épouse de Ryan Gosling a également reçu beaucoup de soutien. "Je suis d'accord avec votre citation" ou encore "cette citation est tellement vraie", a-t-on commenté, saluant sa philosophie.

Troubles du comportement agressivité, une baisse de l’estime de soi, baisse des performances scolaires ou encore attitude antisociale, la fessée aurait bien de nombreux effets néfastes sur les enfants selon les experts. En Belgique, une proposition de loi a été déposée par la députée Karin Jiroflée en mars pour l'interdire sur le territoire.