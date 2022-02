Trauma et humiliation

"Une fois la vidéo rendue publique, la situation est devenue traumatisante et c'est injuste qu'elle soit de nouveau confrontée à ce trauma, c'est comme rouvrir une plaie", a pesté une proche dans les colonnes de People. "Pamela mérite du respect. C'est un être humain et une mère. Il y a une forme d'hypocrisie. C'est sa vie et elle devrait être à même de décider si elle veut que cela soit transformé en un produit de consommation de masse", a-t-elle ajouté.

Pour rappel, Pamela Anderson n'a pas participé à l'élaboration de cette série produite par Hulu. "Ça a été humiliant. J’aurais voulu ne jamais voir ces images", confiait-elle déjà à l’édition espagnole de Vanity Fair en octobre 2015.