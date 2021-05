Le prince Aston et son épouse métisse prénommée Bianca doivent fuir une famille royale étouffante pour mettre Hollywood à leurs pieds. Tel est le scénario de Royal Runaways, la dernière mise à jour du jeu mobile lancé par Kim Kardashian en 2014. Vous l'aurez compris tout de suite, la star de télé-réalité s'est directement inspirée des pérégrinations de Meghan et Harry pour donner un nouveau souffle à son appli Kim Kardashian : Hollywood. Le joueur est chargé d'organiser une vente aux enchères pour que le couple royal puisse mener son projet à bien.

Outre-Manche, ce choix commercial n'est pas passé inaperçu et a été taillé en pièces du côté du Sun. "J'ai été vraiment choquée, les deux protagonistes sont évidemment basés sur Meghan et Harry", lit-on dans le tabloïd britannique. Dans le jeu, la Reine y serait dépeinte comme intolérante et "grossière". "C'est de mauvais goût compte tenu de tout ce qu'elle a vécu récemment", s'est offusquée une utilisatrice de 24 ans.