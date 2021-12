"Pour Noël, Ben Affleck devrait sans doute demander un peu de décence." Il n'y a pas que dans les colonnes de Marie Claire que la dernière interview de Ben Affleck est mal passée. Invité du "Howard Stern Show", l'acteur de 49 ans est revenu sur son alcoolisme et son mariage avec Jennifer Garner. "On aurait fini par se sauter à la gorge. Je boirais probablement encore [si nous étions toujours mariés, Ndlr]. C'est en partie pourquoi j'ai commencé à boire... parce que j'étais pris au piège", a-t-il déclaré, provoquant la polémique. Les proches de l'actrice n'ont pas tardé à partager leur colère.

"La seule à le tirer d'affaire"

"C'est dégoûtant", a lâché un proche du couple dans Page Six. "Jen était la seule à le tirer d'affaire, encore et encore, quand il faisait des choses affreuses et quand il succombait à ses vieux démons (...) C'est la mère de ses enfants", lit-on encore. "L'un des premiers commandements chez les Alcooliques Anonymes, c'est de ne pas rejeter la faute sur l'autre", regrette cette même source. Désormais en couple avec Jennifer Lopez, Ben Affleck a depuis renié ses propos. "Je ne voudrais surtout pas mes enfants puisse penser que j’ai dit de méchantes choses sur leur mère. (...) Ce que je voulais exprimer a été compris exactement à l’opposé de ce que je pensais", a-t-il déploré chez Jimmy Kimmel.