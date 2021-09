Elle n'a pas son pareil pour captiver son audience. Madonna avait pour responsabilité de lancer l'édition 2021 des MTV Video Music Awards sur les chapeaux de roues au Barclays Center de Brooklyn. Et elle n'a pas déçu, loin de là.

Body et casquette en cuir, bas résille, escarpins vertigineux... l'icône pop de 63 avait sorti le grand jeu. "Et ils disaient que ça ne durerait pas. Mais on est toujours là, enfoirés. Joyeux 40 ans MTV !", a-t-elle lancé sur la scène ce 13 septembre. Mais c'est au moment de tourner les talons pour filer en coulisses que la star a suscité le plus de réactions sur la twittosphère. La raison ? Son fessier (très) bombé. "Madonna a fait des implants ? Oh mémé, arrête maintenant", "oh mon Dieu, Madonna, non quoi. Les implants...", "Madonna, 63 ans, a des implants fessiers", pouvait-on lire sur la Toile.