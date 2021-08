Comme le rapporte LCI, l'ancien acteur phare du petit écran a été arrêté par la police pour fraude présumée à l'ordonnance et falsification de prescription médicale. Interpellé à Terre Haute sans papiers d'identité valables, Foster a été décrit comme étant agité et fébrile par les autorités locales. Dans la foulée, un cliché de son passage par la case prison a été relayé par la presse américaine. Les cheveux hirsutes, le teint cireux et des valises sous les yeux... l'Américain de 50 ans y a bien mauvaise mine. "C'est dur à voir", "j'espère qu'il recevra de l'aide", peut-on lire sur les réseaux sociaux où l'image a circulé. , l'ancien acteur phare du petit écran a été arrêté par la police pour fraude présumée à l'ordonnance et falsification de prescription médicale. Interpellé à Terre Haute sans papiers d'identité valables, Foster a été décrit comme étant agité et fébrile par les autorités locales. Dans la foulée, un cliché de son passage par la case prison a été relayé par la presse américaine. Les cheveux hirsutes, le teint cireux et des valises sous les yeux... l'Américain de 50 ans y a bien mauvaise mine., peut-on lire sur les réseaux sociaux où l'image a circulé.

Il incarnait ce bon copain, à la fois drôle et gentil. Désormais, Nicholas Foster n'a plus rien à voir avec Alex, son personnage dans la série culte. Accusé de violences par sa petite amie en 2015, celui qui a enchaîné les cures et de désintoxication et frôlé une peine de quatre années de prison refait parler de lui.