"Le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, et nous tous à Archewell, soutenons le peuple ukrainien contre cette violation du droit international et humanitaire et encourageons la communauté mondiale et ses dirigeants à faire de même", y est-il écrit au nom de leur fondation ce 25 février.

À peine relayé, le message a suscité de nombreuses remarques acerbes, notamment au Royaume-Uni. "Harry et Meghan ont publié un communiqué au sujet de l'Ukraine. C'en est fini de Poutine avec ça" ou encore "Harry et Meghan ont condamné la Russie et exprimé leur soutien à l'égard du peuple ukrainien nichés dans leur villa californienne à 11 millions de livres. (...) Voilà qui va enrayer la machine de guerre de Poutine", lit-on sur Twitter. Pour d'autres, cette prise de position politique est une énième entorse au protocole cher à Elizabeth II.