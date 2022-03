Depuis le décès hier de Jean-Pierre Pernaut à 71 ans, mythique présentateur du JT de 13 heures sur TF1, les hommages de personnalités pullulent. Dernier en date, Geneviève de Fontenay qui, après avoir élue Nathalie Marquay Miss France 1987, entretenait dernièrement des rapports très tendus avec l'épouse et la mère des deux enfants de JPP. En effet, dans TéléStar, la dame au chapeau affirmait que son ex-protégée n'avait pas "". Ni une, ni deux, Nathalie Marquay avait tenu à lui répondre sans passer par quatre chemins. "avait-elle déclaré l'ancienne Miss à".

Une Geneviève aigrie de ne "jamais avoir été remerciée"

Mais suite à la disparition de Jean-Pierre Pernaut, Geneviève de Fontenay a tenu à rappeler le rôle qu'elle a joué dans la rencontre entre Nathalie Marquay et le journaliste de TF1. "C’est grâce à moi que Nathalie Marquay l’a rencontré quand elle était miss France", a-t-elle confié au Parisien. "J’ai été invitée à « Combien ça coûte » et Nathalie était dans le public. Ce n’était pas prévu, mais je lui ai dit au dernier moment de venir avec moi ce soir-là. À quoi ça tient ? Il y a eu un flash entre eux. Et c’est elle qui s’est mise en marche. Après la soirée, elle a demandé à Xavier le téléphone de Jean-Pierre Pernaut. Elle voulait qu’il soit dans le jury de l’élection. Ils se sont revus et voilà".

En 2002, Nathalie Marquay avait revu Jean-Pierre Pernaut le jour de l'élection de Sylvie Tellier (actuelle présidente du comité Miss France). Coup de foudre à nouveau. Suivi d'un mariage en 2007. Amère, Geneviève de Fontenay a donc regretté dans son hommage qu'"aucun des deux", ne l'ai "jamais remerciée". Et de conclure par ces mots, toujours au Parisien, sur JPP. "Je n’ai finalement pas eu beaucoup de contacts avec lui. Oui, son journal des régions correspond à une idée qui m’est chère, mais je ne le regardais pas beaucoup".