Rien ne va plus pour Ophélie Winter. La chanteuse et ancienne présentatrice du Hit parade se serait dernièrement retrouvée à la rue. Dormant dans sa voiture, la star aurait même dû rendre les clés du modeste hôtel dans lequel elle avait trouvé refuge, selon Public. Ce qui lui reste? Quelques sacs entassés dans son automobile, des bijoux fantaisie et de larges lunettes de soleil.





Des amis l'hébergeraient de temps en temps, l'arrachant à la dure réalité de la rue. Cette descente aux enfers a commencé, il y a quelques années déjà. Participant à Danse avec les Stars en 2014, la chanteuse explique avoir vécu la "pire expérience de sa vie". Enchaînant les soucis de santé (dont des problèmes de thyroïde et une paralysie faciale), l'état d'Ophélie Winter se dégrade au fil des années. En 2019, elle est victime d'un accident de voiture qui la force à rester à l'hôpital durant plusieurs mois.





Un style de vie désormais bien différent de celui qu'elle menait il y a quelques années de ça. La raison de ce déclin? Selon le magazine Public, tout aurait basculé pour la chanteuse au moment de son divorce avec un riche Hollandais. Les deux tourtereaux vivaient alors à Dubaï. Une grande partie de l'entourage de cette dernière lui aurait tourné le dos après cet échec amoureux.