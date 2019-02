Les affaires vont mal pour Kourtney Kardashian.

Alors qu’un froid polaire sévit aux États-Unis, elle a été aperçue dans les rues de New York avec un pantalon léger et une veste ouverte sur un soutien-gorge en dentelle blanc des plus transparents. Clairement, elle n’a plus les moyens de s’acheter un t-shirt. À quand un téléthon pour permettre à la famille Kardashian de se payer des vêtements ?