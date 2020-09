Elle a décidé du retrait des représentations en cire du boys band d‘Harry Styles. "C’est la fin d’une ère… À la suite du dixième anniversaire des One Direction cet été, la décision a été prise de retirer les statues d’Harry, Liam, Zayn, Louis et Niall de l’exposition. Alors que chaque membre poursuit une carrière solo, nous avons senti que cet anniversaire était le bon moment." De quoi fâcher certains fans : "Et vous laissez les Beatles, un groupe qui a disparu il y a 50 ans, alors que les One Direction sont en pause depuis cinq ans ? Allez vous faire voir, Madame Tussauds ! J’espère que votre entreprise va fermer." Et dire que la musique adoucit les mœurs…