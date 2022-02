Suite à la perte de son mari Robert Subert atteint d'un cancer, l'interprète de "Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux" passe une période diffcile et semble inconsolable depuis quelques mois. "Mon mari me manque terriblement, écrivait-elle récemmen avant d'inquiéter un peu ses fans. Pensée à tous ceux qui souffrent comme moi pendant ces fêtes dans la tristesse. All I want for Christmas is crise cardiaque". Face à ce message et aux critiques qui s'en sont suivies, Lââm avait du calmer le jeu (non sans humour, comme toujours). "Y’a pas besoin de s’inquiéter. Merci. On me demande tous les jours si je vais bien, c’est gentil. Ben non, je ne vais pas bien. Mais ça ne veut pas dire que je vais m’ouvrir les veines avec une laam (sic). Attendre la mort, attendre son tour, attendre une crise cardiaque, ça ne veut pas dire se suicider. J’attends de rejoindre mon mari. Y’a rien de grave à dire ça. Et pas besoin de bla bla bisounours, commentaires. Merci. J’ai 50 ans, je suis adulte."

Son mari était tout pour elle. "Il était bien plus que ça. Les vrais savent. Un super artiste underground de Paris à New York à Los Angeles des grandes années quatre-vingt et 90. C’est juste par hasard qu’il a posé sa voix sur ma reprise de 'Chanter pour ceux'. On était heureux qu’il accepte. Et ensuite il s’est occupé de moi dans le bizness, il était tout pour moi. J’ai tout perdu."

Lââm en peine



Ce mercredi et jeudi, sur son compte Instagram, la chanteuse de 50 ans s'affiche désormais avec le crâne complètement rasé pour chasser ses démons. Une coiffure qu'elle avait déjà arborée lors de sa participation à l'émission The Island en 2018. "Vous allez me voir me raser la tête comme Britney Spears, confiait-t-elle alors à Télé-Loisirs. Parce que je n’avais pas envie du tout de me prendre la tête avec des problèmes de cheveux. Je voulais vraiment être libre."

Quatre ans après, Lââm réitère donc l'expérience et partage le résultat (encore plus court), non sans son humour légendaire. "C'est Laamerde. We're in shit Bro"", écrit-elle, accompagné d'une vidéo tout en musique. Et avec des hashtags qui évoque sa "tristesse", qu'elle en a "marre", qu'elle a le "coeur brisé" et qu'elle doit "repartir à zéro". Dans un autre poste, elle dit que "la viest est une salope" et compare son look, notamment à celui de "Mr Propre" ou des acteurs comme Vin Diesel, Bruce Willis, Jason Statham. Habitués aux perruques et aux changements capillaires de leur idole, les fans de l'interprète de "Petite Soeur" la soutienne dans son deuil et s'enthousiasment ensuite autour de ce nouveau look. "On adore!", "Classe", "Jolie", "Un rajuenissement total" ou encore "Toujours stylée même avec la coupe à la Yul!"