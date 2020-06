Interrogé par Jimmy Fallon à propos de Black Lives Matter dans le Tonight Show, Kevin Bacon a fourni une réponse assez inhabituelle.

"Pour un vieux type comme moi, né en 1958, être le témoin de la passion des jeunes qui réclament une justice sociale à travers le monde, cela laisse sans voix. Et c’est probablement mieux ainsi. Je pense que c’est le bon moment pour des vieux mecs blancs de juste la fermer et d’écouter. Sans voix, c’est sans doute un bon choix." Puis il a ajouté ceci : "Plus je vieillis, plus je me rends compte qu’il me reste des choses à apprendre. C’est donc le bon moment de m’arrêter, d’apprendre, d’écouter, de lire, juste pour tenter d’avoir une meilleure compréhension." Une modestie peu courante à Hollywood.