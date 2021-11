La seule condamnation judiciaire définitive d'Eric Zemmour (pour "provocation à la discrimination raciale") remonte à 2011, pour des faits qui se sont déroulés le 6 mars 2010. Invité sur le plateau de Thierry Ardisson dans l’émission Salut les terriens sur Canal+, le polémiste avait lancé "Mais pourquoi on est contrôlé 17 fois ? Pourquoi ? Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c’est comme ça, c’est un fait". Le potentiel futur candidat à la Présidentielle avait ensuite indiqué que "les employeurs ont le droit" de ne pas embaucher des "noirs et des arabes".

Face à ces propos, plusieurs associations (dont SOS Racisme et la Licra) sont montées au creneau et se sont constituées parties civiles. Le 19 février 2011, les juges ont alors condamné Eric Zemmour pour "provocation à la discrimination raciale". Selon ces mêmes juges,"il a dépassé les limites autorisées de la liberté d’expression". Zemmour a donc écopé de 10 000 euros de dommages et intérêts à verser aux parties civiles.

Une méthode implacable, son "cache-sexe du réel"

"Nous avons des outils juridiques mais Eric Zemmour sait exprimer les choses pour que cela puisse passer", a déclaré anonymement à BFMTV un des magistrats de la 17ᵉ chambre du tribunal correctionnel de Paris qui a été amené à juger le polémiste souvent condamné mais jamais de manière définitive. "Il sait très bien qu'il ne peut pas dire TOUS les musulmans. S'il n'en vise qu'une partie, cela ne rentre pas dans le cadre d'une infraction".

Eric Zemmour en personne avait même confirmé ces dires dans son livre La France n'a pas dit son dernier mot. En effet, dans son chapitre "une antenne maitrisée", le polémiste détaille les faits qui se sont déroulés le 1er octobre 2020 sur Cnews, chaîne qui a été condamnée à cause de lui."J'avais pourtant dit le mot magique. J'avais dit "la plupart" des mineurs isolés sont "délinquants, voleurs, violeurs", écrit-il ainsi dans son ouvrage. "À deux reprises, je l'avais répété, ce mot magique". Et l'ancien chroniqueur, qui (avec son avocat) connait donc très bien la limite à ne pas franchir, de préciser ceci en guise de conclusion. "La plupart", c'est le sésame ouvre-toi. C'est le moyen d'échapper aux condamnations judiciaires. C'est le cache-sexe du réel".