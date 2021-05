"Réponses désespérantes"

Une certaine Kate Haralson est tombée nez à nez avec "Chandler" en mai dernier, et elle a partagé un extrait de son échange (désormais supprimé) avec lui sur TikTok où sa vidéo est devenue virale. "Suis-je assez vieux pour être ton père ?", l'entend-on dire, nonchalamment allongé et le sourire aux lèvres. "Tu joues souvent comme ça avec tes cheveux ?", demande-t-il également à la jeune femme, 19 ans à l'époque. Sur Twitter, bon nombre d'internautes ont jugé le moment "malaisant", voire "flippant", à cause de la différence d'âge qui les sépare.

"Je pense qu'un paquet de mecs d'Hollywood parlent à toutes ces jeunes femmes, et je pense que c'est quelque chose dont les gens doivent avoir conscience", a fait savoir la jeune femme à Page Six. "Je suis d'accord pour dire que les célébrités ne devraient pas filmer ces réponses désespérantes sur Raya", a notamment fait savoir Chrissy Teigen, l'épouse de John Legend, au sujet des deux affaires qui font grand bruit aux États-Unis.

Après Ben Affleck, c'est au tour de Matthew Perry de se faire afficher sur la Toile. Comme l'ex d'Ana de Armas, l'acteur deest aussi un habitué de Raya, l'application de rencontre taillée pour les riches et célèbres. L'Américain de 51 ans y avait ses habitudes lors de sa séparation momentanée avec sa fiancée Molly Hurwitz. Et une jeune femme vient de le prouver au monde entier.