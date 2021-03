L’animatrice de RTL-TVI aimant la transparence sur sa vie, a confié cette semaine être fatiguée de sa vie de mère. Elle a alors pris un week-end avec son homme pour souffler un peu. "J’ai téléphoné à maman et je lui ai dit : ‘Maman, ça fait 5 mois et demi que je n’ai plus eu une nuit complète, je t’en supplie, viens à la rescousse’", a-t-elle ainsi expliqué à sa communauté Instagram. "Ça va être la première nuit où on va être séparé." Un commentaire qui n’a pas du tout plu à une internaute. "Tu as voulu un vélo, tu pédales. Faites pas des enfants si vous voulez dormir vos nuits ! C’est quoi ces parents qui passent le temps à se plaindre de leurs gosses ! " Emilie Dupuis lui a alors répondu sans sourciller : "Allez celle-là, elle a fait ma matinée. Les choix que j’ai faits, je les assume pleinement et avec tellement d’amour, car ce sont les bons et je ne voudrais jamais revenir en arrière ! Oui, avoir des enfants change la vie. C’est parfois compliqué, mais ça en vaut tellement la peine ! Mes enfants sont ma plus belle réussite et ma raison de vivre ! Je ne me suis jamais sentie aussi bien et épanouie à travers ces 5 lettres MAMAN."