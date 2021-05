"Pourquoi ont-ils l'air de géants ?"

Les internautes ont bien cru voir flou. En avril dernier, Joe et Jill Biden rendaient visite à leurs vieux amis : l'ancien président et prix Nobel de la paix Jimmy Carter et son épouse Rosalynn. Ce 3 mai, une photo de leur chaleureuse entrevue a été publiée sur le compte officiel du Carter Center, fondation créée en 1982. Mais l'angle du cliché a donné lieu à une improbable illusion d'optique, rapportent Newsweek et

Les locataires actuels de la Maison-Blanche y apparaissent en effet gigantesques à côté des Carter, installés sur des canapés. "Pourquoi les Carter ressemblent-ils a des miniatures ?", "Joe Biden a l'air d'un ventriloque", "pourquoi la FLOTUS et le POTUS ont-ils l'air de géants ? C'est une belle photo, mais c'est tellement bizarre", peut-on lire sur Twitter. D'autres internautes, plus inspirés, ont proposé des détournements bon enfant de l'image ratée, certainement prise avec un objectif grand-angle à courte focale.