27 janvier 2021. Demi Moore faisait une apparition étincelante pour le défilé Fendi à Paris, réalisant ainsi. Longeant le podium sous les sunlights, l'actrice avait toutefois suscité une vague d'inquiétude sur la Toile. La raison ? Son visage aux pommettes (très) émaciées. Moins d'un an plus tard, rebelote lors des Fashion Awards.

Demi Moore, apparue dans une robe "tie and dye" à sequins, était difficile à rater à Londres ce 29 novembre et la presse mode est unanime : elle faisait partie des personnalités les mieux habillées du soir. Mais sur la Toile, d'autres commentaires ont fusé. "Quelqu'un devrait dire à Demi Moore de coller un procès à son chirurgien, c'est horrible", "on dirait qu'elle a un élastique autour du visage, trop de chirurgie à mon avis", "chirurgie ratée", peut-on lire sur Twitter. Abus de maquillage ou de bistouri, le débat reste ouvert.