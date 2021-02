C'est le genre de gaffe que l'on pardonne aisément. Il y a deux ans, Kylie Minogue retrouvait l'amour dans les bras de Paul Solomons, homme de presse britannique et directeur artistique du magazineAujourd'hui, elle lui a dit "oui".C'est la future belle-mère de la chanteuse australienne de 52 ans qui a vendu la mèche : le couple s'est fiancé à quelques jours de la Saint-Valentin.

"Elle est très gentille, et je suis ravie qu'ils se soient fiancés. C'est très excitant. Mais, je suis désolée, je ne peux pas vous en dire plus, car on m'a dit de ne pas le faire. Je respecte mon fils, et je respecte trop Kylie pour en dire plus", a glissé Gloria Solomons, "ravie", dans le Daily Mail. Une petite phrase au goût d'officialisation qui a rapidement fait le tour de la Toile.

C'est en juillet 2018 que Kylie Minogue et son futur époux officialisaient leur relation. "Il est si gentil. Il est un si bon soutien, on rigole. Nous avons tous les deux vécu assez de choses dans nos vies et nous nous sommes rencontrés au bon moment, donc c'est charmant", confiait récemment la star à son sujet. Selon la presse australienne, le mariage pourrait avoir lieu à Melbourne, en Australie, dès cette année.