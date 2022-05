"C’est une journée de folie, de dingue, raconte Jill, émue, en story Instagram. Mon morceau passe officiellement en radio, sur Radio Contact, c’est un truc de fou !". Et avant d'esquisser quelques pas de danse sur son titre On verra, la Youtubeuse, ex-Star académicienne et animatrice télé explique que la sortie de ce single signifie beaucoup pour elle. "C’est un énorme rêve qui se réalise, vous n’avez pas idée, c’est génial. Je suis super contente, je suis super émotionnelle aussi mais c’est un truc de fou."



Sandrine Corman, Sophie Pendeville, Laura Beyne, Henri Pfr, Maria Del Rio, Emilie Dupuis, Gaelle Garcia Diaz, etc.: les people réagissent

"Un PUTAIN de rêve qui se réalise !!!, écrit la chanteuse sur Instagram avec la pochette du single réalisé en collaboration avec l'artiste Bendo. "Vous n’avez pas idée à quel point cet événement est une énorme revanche sur la vie pour moi. J’espère que mon morceau vous fera danser, sourire, pleurer, qu’il vous apportera du baume au cœur et de la joie ! Tous les messages de motivation et de confiance en soi que je véhicule au quotidien s’y trouvent ! Ce morceau il est fait avec toute mon âme et mon coeur." Et Jill Vandermeulen en profite pour faire passer un message, sous le soleil. "Retenez qu’il n’est jamais trop tard pour croire en ces rêves les plus fous ! Je suis la preuve que tout peut arriver dans la vie si on y met de la foi, de l’amour, de la sincérité et du coeur !!"

"Hâte d'écouter ça ma belle mais surtout immense immense BRAVO", écrit Emilie Dupuis. "Waouuuwwww félicitations ma belle 😍😍😍 trop contente pour toi", écrit Laura Beyne. Ou encore, entre les émojis de la famille RTL ou d'autres artistes qui saluent la sortie d'On verra, le message de Leslie en cuisine. "Je l’ai déjà dit partout où je peux. Mais bordel Jill ! T’imagines même pas à quel point je suis heureuse pour toi… Je sais que tu as cette force en toi de déplacer des montagnes, et de rien lâcher, tout ça, ça paie un jour alors BRAVOOOOO!"