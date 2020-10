Georgina Rodríguez est certainement la "WAG" la plus célèbre de la planète foot. Mais se contenter d'être la "femme de", très peu pour elle. Et quand elle n'embrase pas la Mostra de Venise en solo, elle s'offre son premier shooting pour. Entre deux jets, le mannequin s'est posé avecqui lui consacre un portrait. L'occasion de revenir sur sa rencontre avec Cristiano Ronaldo.

"Ce fut un coup de foudre. On s’est croisés tout d’abord dans la rue, à Madrid, lorsque je rentrais chez moi, sans oser se parler. Quelque temps plus tard, il est venu faire du shopping dans la boutique de luxe où je travaillais comme vendeuse", se souvient la jeune femme de 26 ans. Fort heureusement, le "destin" l'a remis sur la route du footballeur portugais lors d'une soirée. "C’est là que nous avons discuté pour la première fois. C’était un moment très spécial, malgré le monde autour, nous avions l’impression d’être seuls. Cristiano est une des meilleures personnes que je connaisse. Il me protège, nous avons une belle complicité. Et je ne peux pas nier l’évidence : c’est une bombe ! Tout m’attire chez lui", explique-t-elle sans détour au magazine français.

Cela fait maintenant quatre ans que Georgina Rodríguez partage la vie de l'attaquant de la Juventus, testé positif au coronavirus.