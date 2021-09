Depuis la disparition de l'as des as, à l'âge de 88 ans, ce lundi, les hommages pullulent. Avec ou plus ou moins de bons goûts. Après le dérapage d'une élue écologiste, c'est la série à succès "Plus belle la vie" qui vrille selon Cauet.

Avant l'hommage national aux Invalides jeudi et ses obsèques dans l'intimité ce vendredi à Paris, le monstre sacré du cinéma a aussi eu droit à un hommage du célèbre Mistral. Que voici en vidéo ci-dessous. Dans cette séquence diffusée mardi, on retrouvait Sylvie Flepp (Mirta Torres), Stéphane Henon (Jean-Paul Boher) et Caroline Riou (Laetitia Belesta) au Marci, un bar-restaurant où ils se sont lancés quelques répliques cultes des films de Jean-Paul Belmondo. Morceaux choisis: "‘Je suis à bout de souffle !’, ‘Vous voulez qu’on appelle un professionnel ?’, ‘L’as des as !’" Avant ce final: " ‘Bébel est parti… On pourra dire qu’il a eu ‘l’itinéraire d’un enfant gâté’, Le Magnifique!'"

Un hommage qui a offusqué Cauet, comme l'animateur radio l'a fait savoir mercredi soir sur les antennes de NRJ. "C’est mauvais, et très mal joué. Et en plus, c’est une honte absolue. C’est honteux, ça ne veut rien dire !"