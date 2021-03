"Je mélange de la poudre de super-aliments verts avec de l’huile végétale, de la poudre de collagène pour mes cheveux et mes ongles, et des protéines. C’est vraiment très ‘Los Angeles’. Après, je pars faire une randonnée en écoutant du Nirvana ou Stone Temple Pilots", a-t-il expliqué lors d'une interview avec le Sunday Times. Et le jeune papa ne s'arrête pas en si bon chemin. À 9 heures, le mari de Katy Perry prend ensuite un repas en bonne et due forme avec "du porridge avec un peu de lait de noisette, de la cannelle, de la pâte de vanille, des noisettes, des baies de goji, une poudre protéinée végétalienne et une tasse de thé", lit-on dans des propos traduits par Cnews. Une liste qui a donné le tournis aux internautes qui ont d'abord cru à une blague. "Je pensais sincèrement que l’interview d’Orlando Bloom dans le Sunday Times était une parodie. Ce n’est vraiment pas le cas ?", s'est-on demandé sur Twitter où Orlando Bloom a notamment été comparé au personnage de Christian Bale dans le glaçant American Psycho.