Alyssa Milano a ainsi décrit l’émeute comme “une tentative de coup d’État pour maintenir une star de la télé-réalité au pouvoir”. “Pourquoi les gens sont-ils surpris que ça arrive?”, ajoute plus tard la star de Charmed. “Ca fait des mois qu’on explique que Donald Trump incite à des actions violentes”.

“En tant que citoyenne, fille de deux vétérans , soeur d’un troisième, j’ai honte de ce qui se passe à Washington. Hypocrisie, honte, embarras, a ainsi tweeté la chanteuse Pink. C’est une bien triste journée pour l’Amérique”. Le comédien Chris Evans, alias Captain America, s’est déclaré “abasourdi”.

"Pas que des animaux sauvages"

Quant aux acteurs Mark Ruffalo et Edward Norton, ils ont dénoncé le manque de résistance de la police face aux manifestant pro-Trump. “Où est la garde nationale?”, ont-ils ainsi commenté en direct sur Twitter. "Il s’agit d’une tentative de coup d’État au nom de Trump et de ses alliés complices. Il s’agit de Tout sur Trump et son administration. Les lâches du gouvernement doivent être tenus responsables."

La garde nationale en prend pour son grade, comme encore avec ce tweet de la rappeuse Cardi B. “L’ironie est assez drôle. Les gens n’étaient pas que des ‘animaux sauvages’ cet été parce qu’il demandait justice et là...”, a-t-elle écrit, en faisant référence aux manifestations suite au décès de George Floyd, décédé aux mains de la police en mai 2019 à Minneapolis. “Ce sont des voyous sauvages. Restez chez vous. Ce n’est pas notre affaire. Restez chez vous en sécurité!”

Michael Keaton (Batman, Birdman) va dans le même sens en parlant de son vécu. "Dans les années 70, on m’a poursuivi et on m’a fait courir des gaz lacrymogènes pour manifester contre la guerre. Ce que la police N’A PAS fait aujourd’hui était choquant. Ils étaient prêts pendant les démonstrations de Black Lives Matter qui étaient pacifiques."

Karlie Kross, dans la famille indirecte de Trump: "Inciter à la violence est anti-américain”

“Accepter les résultats d’une élection démocratique légitime est patriotique, a écrit le mannequin Karlie Kloss sur Twitter. Refuser de le faire et inciter à la violence est anti-américain”. Lorsqu’un internaute lui a alors demandé de transmettre ce tweet à son beau-frère Jared Kushner et à sa femme Ivanka Trump, la star a répondu directement: “J’ai essayé”. La célèbre mannequin s’étant mariée avec l’homme d’affaires Joshua Kushner, le frère du gendre de Donald Trump, en 2018.

"Maniaque psychotique" selon Alec Baldwin

L'acteur, connu récemment pour avoir parodié Donald Trump au Saturday Night Live, a quant à lui qualifié Donald Trump de “maniaque psychotique” après la diffusion de sa vidéo dans laquelle il appelait les manifestants à rentrer chez eux tout en affirmant encore que l'élection lui a été “volée”. “Combien de chances Trump avait-il de guérir les dommages qu’il a lui-même causés?”“Il en a eu beaucoup”.

"C’est du terrorisme intérieur”

C'est ce qu'a écrit Meghan McCain, l’animatrice star de “The View”. “Arrêtez d’appeler ça une manifestation”. Quant à l'acteur Ashton Kutcher, il rappelle le patriotisme américain. "Soutenez la transition pacifique du pouvoir! Ca, c'est être patriote!"

"Lâches"; "Vous n'êtes pas des leaders"; "Vous allez devoir vivre avec vous-mêmes" mais "pas de surprises" selon la star de Sex and the City

"Inimaginable.Honteux.Choquant.Mais pas de surprise, écrit ainsi Sarah Jessica Parker. Tant de personnes doivent être tenues responsables. Vous savez qui vous êtes. Vous avez rejeté la rhétorique violente, diviseuse et cruelle. Vous avez fait des excuses. Lâches. Il/vous n’êtes pas des leaders. Nous allons essayer de reconstruire. Vous allez devoir vivre avec vous-mêmes"

Selena Gomez attaque Marck Zuckerberg et consorts

"Aujourd’hui, nous avons permis à des gens haineux d’utiliser des plateformes qui devraient servir à rassembler les gens et à bâtir une communauté", pointe ainsi du doigt la chanteuse en taguant notamment Facebook, Twitter et le fondateur de Facebook. "Vous avez tous laissé tomber le peuple américain aujourd’hui, et j’espère que vous allez arranger les choses en allant de l’avant."