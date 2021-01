Investiture présidentielle ou nouvelle saison des? La question est passée par la tête de bon nombre de téléspectateurs et d'internautes au moment où ils ont vu Lady Gaga débarquer à Washington D.C.. Tout comme Jennifer Lopez, la vedette deétait venue donner de la voix pour honorer Joe Biden, officiellement 46e président des États-Unis ce 20 janvier 2021. Et le look choisi par la chanteuse de 34 ans pour interpréter l'hymne national a suscité un bon paquet de réactions.

Veste d'inspiration militaire signée Schiaparelli de couleur sombre, tresse élaborée comme une couronne, broche XXL...devant un Capitole désert pour des raisons de sécurité, Lady Gaga semblait tout droit tiré de la saga dystopique qui a rendu Jennifer Lawrence célèbre. Sur Twitter, les internautes s'en sont donné à coeur joie.

"Lady Gaga a dit bienvenue aux Hunger Games"





"Lady Gaga semble être sur le point d’annoncer qui participera aux prochains Hunger Games"