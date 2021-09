Une femme (bientôt) libre. Alors que la fin de sa tutelle semble enfin en bonne voie, Britney Spears multiplie les actes libertaires sur les réseaux sociaux. Après une série de photos topless qui avaient ponctué l'été, la chanteuse de 39 ans affiche désormais son arrière-train sans complexe.

"Voilà une vidéo où vous pouvez vraiment voir que c'est mes fesses. Pas de filtres ou de dissimulations... le vrai de vrai ! Je me filme avec un selfie stick et je le ferai toujours. Il reste droit, il ne répond pas... et il est très fiable", a écrit la petite amie de Sam Asghari ce 9 septembre.

Cette nouvelle sortie a dérouté plus d'un de ses nombreux fans. "Je suis vraiment la seule à être mal à l'aise là ?","ça semble un peu déplacé", "que se passe-t-il ?", ont écrit des internautes. D'autres déplorent qu'elle perde son temps avec ces poses lascives plutôt que de plancher sur un album. "Votre talent est plus important pour nous que vos photos dénudées", a répondu l'un d'eux.

Ce mardi 7 septembre 2021, Jamie Spears a officiellement demandé au tribunal de lever la tutelle qu’il exerce depuis 13 ans sur sa fille Britney Spears.