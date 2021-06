"On s'entendait vraiment bien"

"À l'époque, je travaillais avec ma mère. Il y avait les fax et on a reçu un rouleau de fax du palais de Monaco qui me proposait, avec un contrat et tout, de l'épouser, d'habiter là-bas et d'être sa femme quoi', a-t-elle confié sur France 2. À l'époque, Ophélie Winter n'est pas encore majeure, mais sa mère pousse à accepter la demande. "Ma mère était complètement hystérique, elle voulait que je le fasse. Moi j'ai dit 'Mais attends, j'ai 17 ans, j'ai envie de travailler, d'être indépendante. Je n'ai pas du tout envie d'être princesse'", a-t-elle ajouté à la surprise générale.



La Française connaissait bien le Prince, mais leur relation était platonique. "J'étais très copine avec Albert, on s'entendait vraiment très bien, mais j'avais tellement envie de travailler. Pour moi c'était antinomique", a-t-elle conclu. Albert de Monaco finira pour épouser Charlène Wittstock en 2011 après de brèves relations avec Nicole Coste et Tamara Rotolo.