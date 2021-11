Après avoir réglé ses comptes avec le rebelle de la saison 2, Georges-Alain Jones qui parlait d'une émission truquée, l'ex de Nabilla n'y est en effet pas allé de main mort en ce week-end d'Halloween. "Pour être très honnête, notre Star Ac, c’est la seule année où de toute façon il n’y a pas eu de suspense. Avec Grégory, il n’y a pas besoin de tricher, c’était une gueule d’ange avec une voix de malade", avait-il déclaré dans Le Débrief sur Non Stop People, avant de conclure ironiquement. "Après il y a toujours des petits trucs. S’il y a deux personnes qui chantent très bien, sur un prime, il y a quelqu’un qui va chanter L’hymne à l’amour et l’autre personne va chanter Tata Yoyo".



"Un peu de dignité pour certains b*rdel"



"Un peu de dignité pour certains b*rdel…", commence ainsi Sofiane dans sa story Instagram samedi soir, énervé par le comportement de certains de ses camarades -sans les citer- attirés par les lumières éphémères ("2 à 3 semaines grand max, détendez-vous") de l'événement. "Parce qu’il y a un prime et une éventuelle visibilité ou une miette à gratter, ça fait du contenu, ça joue la carte de la fraternité alors qu’on ne se voit plus depuis 20 ans…"

"Pas besoin d’être corporate quand on est vrai"

Pour l'ami du regretté Grégory Lemarchal (qui avec le recul, est convaincu que sa saison était celle" à perdre" et "à vivre" en ayant fait "les choses avec le coeur"), les anciens candidats du célèbre télé-crochet de TF1 n’agiraient que par hypocrisie. Sofiane dénonce en effet "larmes de crocodiles" de ses anciens camarades. "Pas besoin d’être corporate quand on est vrai… Et je dis ça parce qu’un jour Oscar Sisto m’a appris qu’être vrai c’est beaucoup mieux que d’être naturel… surtout dans un monde où les gens sont naturellement faux…"