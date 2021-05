"S’il vous plaît, éteignez cette chanson. Ça me fait mal aux oreilles", entend-on le Prince dire, hilare, devant la piètre performance de son épouse. Si Kate Middleton a aussitôt présenté ses excuses pour ce "terrible morceau", le mal était fait. "Comment ruiner une carrière musicale", s'est-on amusé sur le compte officiel du duc et de la duchesse de Cambridge, qui soignent leur présence digitale bien plus qu'auparavant.

C'est le genre de petit moment qui redonne du lustre à une monarchie ternie par les polémiques. En voyage officiel en Écosse, Kate Middleton s'est retrouvée nez à nez avec une table de mixage lors d'une visite de courtoisie. Avec William, la Duchesse était en effet attendue au Heavy Sound C.I.C., un organisation qui utilise musique, arts en tous genres et activités sportives pour venir en aide aux communautés défavorisées. Fidèle à elle-même, la future Reine a décidé de jouer le jeu en passant derrière les platines.